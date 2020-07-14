Для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

За последние дни добавились Багамские острова и Ливан для путешествий.

Также он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путишествиях, сейчас Венгрия.

На втором — Турция, на третьем — Россия. Далее Польша и Германия. На последнем месте Украины.

Напомним, что авиакомпания-лоукостер Wizz Air после многолетнего перерыва намерена возобновить полеты между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). На осень запланирован запуск рейса «Одесса — Абу-Даби».