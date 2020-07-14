Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 14 июля, передает Громадське.

Общая стоимость партии 2,4 млн долларов США, но их Вьетнам предоставил бесплатно: это гуманитарная помощь от вьетнамской компании Vingroup. Ее основателем является первый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг, который часть своего состояния заработал в Украине.

— Государство не заплатило за эти аппараты ни копейки, эти аппараты являются гуманитарной помощью вьетнамской кампании Vingroup. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вьетнамский бизнес, который имеет длинные исторические связи с Украиной, что он в эту трудную минуту проявил человечность и поддержку Украине. Есть время зарабатывать в Украине деньги, а есть время тратить на Украину деньги, — заявил Дмитрий Кулеба.

Первой компанией будущего основателя Vingroup в Украине была «Техноком», которая занималась производством традиционного для Вьетнама блюда — сухой вермишели «Мивина». В 2010 году Выонг продал украинские активы швейцарскому концерну Nestle и вернулся на родину, где основал Vingroup: сейчас она входит в пятерку самых дорогих компаний, представленных на Вьетнамской фондовой бирже.

Напомним, в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.