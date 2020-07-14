Из-за переполненности больниц в Закарпатской области еще четыре медучреждения будут принимать пациентов с коронавирусом.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщается на сайте президента.

По его словам, к приему пациентов привлекут дополнительные больницы. В ответ Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечить их соответствующее финансирование.

— Если есть финансирование и обеспечено достаточное количество коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми, - добавил президент.

Кроме того, Виктор Ляшко подчеркнул, что мест для больных COVID-19 в регионе достаточно, а ситуация стабилизируется.

Отметим, вчера в Закарпатской ОГА заявили, что отведенные для приема пациентов с COVID-19 больницы заполнены на 90%.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.