В Соединенных Штатах Америки провели первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне. Казнили 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли, которого признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году.

Об этом сообщает AP.

Его казнили в тюрьме в Индиане смертельной инъекцией. Ранее родственники мужчины требовали отложить смертную казнь, аргументируя это тем, что во время посещения тюрьмы, где будет проводиться процедура, они могут заразиться коронавирусом.

Однако федеральный апелляционный суд США отказал им в этом требовании. Судья пришел к выводу, что оснований для переноса смертной казни нет.

С 2003 года смертная казнь на федеральном уровне в США фактически не применялась. В то же время, эта мера наказания могла применяться на уровне отдельных штатов.

Напомним, в Европейском Союзе возмущены применением смертной казни против осужденного за убийство двух девушек гражданина Беларуси.