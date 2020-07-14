В Черновцах разрешили работать заведениям культуры и ресторанам с соблюдением определенных ограничительных мер.

Об этом сообщает Черновицкий горсовет.

«Постановлением Кабинета министров Украины от 8 июля 2020 г. № 588 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая № 392, согласно которому на территории некоторых областей, в частности Черновицкой, разрешена: работа учреждений культуры с наполненностью не более 50 процентов стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади учреждения культуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 23:00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.).

Напомним, в Тернополе местные власти приняли решение частично смягчить карантинные ограничения