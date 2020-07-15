В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на научную публикацию в New England Journal of Medicine.

— Было установлено, что вакцина против Covid-19, разработанная биотехнологической компанией Moderna в партнерстве с Национальным институтом здоровья США, вызывает иммунную реакцию у всех добровольцев, которые получили ее в ходе первой фазы исследования, — говорится в сообщении.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты — вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. Однако эта разработка стала первой среди всех пробных препаратов, о результатах исследований которой сообщает рецензируемый медицинский журнал.

Сейчас проходят испытания второй фазы вакцины компании Moderna. Если на первом этапе препарат давали ограниченному количеству здоровых людей, теперь будут проводиться расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами со здоровьем.

Третья фаза, которая должна начаться в конце июля, охватит тысячи добровольцев, позволит точнее определить эффективность и безопасность нового препарата. По результатам этого этапа будет принято решение, начинать массовый выпуск вакцины или нет.

В пресс-релизе компании Moderna отмечается, что если все пойдет хорошо в будущих исследованиях, «компания остается на пути к тому, чтобы иметь возможность доставлять примерно 500 миллионов доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021 года».

Ранее сообщалось, что сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.