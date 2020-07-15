Группа из 53 ученых впервые в истории смогла сделать полную «расшифровку» Х-хромосомы человека, то есть описать её первичную структуру.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в издании Nature.

— В 2003 году ученым удалось полностью секвенировать человеческий геном - совокупность всей ДНК организма вместе с генами. Вышла последовательность в 3 миллиарда букв. Теперь же, спустя 17 лет после этого открытия, ученые заявили о первом успешном полном секвенировании человеческой хромосомы. Сделать это удалось с помощью новой методики - нанопорового секвенирования, которое, в отличие от других его разновидностей, позволяет «расшифровывать» большие участки ДНК. А хромосома по структуре содержит свыше 90% ДНК клетки, — говорится в сообщении.

Секвенирование — это термин молекулярной биологии, который обозначает «разложение» полимера на мономеры (то есть описание сложного состава, который состоит из большого количества повторяющихся частей, «цепочкой» этих повторяющихся частей).

Нанопорное секвенирование предусматривает использование белковой нанопоры («дырочки»), которая помещается в мембрану с электрическим сопротивлением. На неё действуют током, тот передает её в нанопоры. Когда через неё пропускать генетический материал, сила тока меняется - и это и дает ключ к его «расшифровки».

Для расшифровки хромосомы исследователи взяли редкий вид доброкачественной опухоли матки - хорионаденому. Для обеспечения точности результата прибегли и к другим методикам секвенирования. Секвенированная Х-хромосома - это набор из 3,1 миллиона пар основ («устоявшихся» пар нуклеиновых кислот в ДНК).

Исследователи подчеркивают, что это приблизит человечество к лучшему пониманию человеческой биологии и генетики.

Напомним, американские исследователи обнаружили природное вещество, которое может убивать раковые клетки.