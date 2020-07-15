Электронная петиция с призывом к Президенту Владимиру Зеленскому защитить угольную отрасль Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Такие данные опубликованы в разделе петиций официального сайта главы государства.

— Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины. Но сейчас нам необходима Ваша помощь. В отрасли — катастрофа, — отмечается в документе.

Авторы петиции утверждают, что сейчас угольные предприятия «в простое», украинский уголь «никому не нужен», а у государственного «Энергоатома» нет средств на выплату заработной платы.

— В нашей стране самые большие в мире запасы угля, мы, шахтеры, умеем работать, кормить наших жен и детей! Покупать электроэнергию у Путина - это преступление против украинского народа. Мы что, зря воюем за свою страну? Мы Вас просим вмешаться и навести порядок в топливно-энергетической отрасли, нам надо жить и кормить свои семьи и города, — призывают президента.

Также в петиции просят отправить в отставку председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Петиция была создана 8 мая, её инициатором является Шебанов Леонид Сергеевич. В то же время в тексте документа отмечаются в качестве авторов шахтеры ГП «Селидовоуголь» (Донецкая область), ПП «Шахта «Котляревская», ПП «Шахта «1-3 Новогродовская», ПП «Шахта Украина», ПП «Шахта Кураховская».

Напомним, в Киеве под стенами Офиса Президента в конце июня началась Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров, требующих решить проблемы угольной отрасли страны.