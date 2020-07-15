В Париже (Франция) через 133 дня после закрытия в связи со вспышкой коронавируса (COVID-19) открылся парк развлечений Disneyland.

Об этомсообщает France24.

— Через 133 дня после закрытия, Disneyland Paris стал последним французским большим парком развлечений, который возобновил свою работу в среду, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в парке развлечений будут действовать эпидемиологические мероприятия.

Посетители должны будут заранее регистрировать для посещения парка. На данный момент в Disneyland вводится ограничение на количество посетителей ежедневно — 24 тысячи человек вместо 80 тысяч в докарантинный период.

Также гости парка развлечений обязаны будут носить маски, а по всей территории будут установлены антисептики.

Напомним, что популярный музей Лувр открылся после паузы в 3,5 месяца из-за пандемии коронавируса.