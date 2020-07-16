Члены Совета национальной безопасности Бельгии во время встречи в среду решили не объявлять о переходе к следующей, 5-й фазе выхода из ограничительных мероприятий против COVID-19, которая должна была начаться с 1 августа. Рассмотрение такого решения отложили до 23 июля и объявили о вероятности возвращения к «строгим мерам», если динамика заболеваемости коронавирусом в стране будет продолжать расти.

Об этом в среду по итогам заседания Совета национальной безопасности рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès), сообщает бельгийское издание бельгийское издание «The Brussels Times».

— С начала месяца мы видели новый подъем вируса. При этом мы планировали 5-ю фазу выхода из ограничений, которая должна была начаться с 1 августа. Но ситуация ухудшается. Это не хороший знак. Мы не можем допустить, чтобы ситуация с коронавирусом продолжала ухудшаться, и в этом многое зависит от нашего поведения, — подчеркнула чиновник.

Она напомнила, что по данным исследовательских медицинских учреждений Бельгии так называемый коэффициент «R», показатель репродуктивности вируса и распространения заболеваемости, в течение прошлых семи дней был снова выше единицы. На практике это означает, что от одного больного COVID-19 в течение прошлой недели инфицировались более одного человека, что является свидетельством нового подъема эпидемии.

Софи Вильмес напомнила гражданам, что с прошлой субботы снова является обязательным ношение защитных масок в местах с большим скоплением людей, включая транспорт и магазины. Но эта мера, по ее словам, может быть эффективным только в сочетании с другими, в частности, с соблюдением каждым человеком «золотых правил» профилактики, включая физическое дистанцирование и меры личной гигиены.

Как говорится в сообщении, правительство может пересмотреть предварительное намерение по ослаблению ограничительных мероприятий с 1 августа. Пока в силе остается правило ограничить количество встреч одной компанией в 15 человек в неделю.

До этого, Франция применила цветную систему распознавания стран по степени опасности заражения COVID-19, которая запрещает бельгийцам поездки в «красные зоны» даже на территории «разрешенных» стран Европейского Союза, например, в Италии и Испании. Люди, которые возвращаются из «красных» или «желтых» зон с повышенным риском инфицирования должны проходить двухнедельный карантин или самоизоляцию, и дважды пройти тест на коронавирус.

— Люди должны быть бдительными во время отпусков, и не только после возвращения. Вирус не действует иным образом в других странах. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности ради собственной безопасности. Лучшим способом подготовиться ко второй волне вируса является попытка ее избежать. Сегодня Бельгия уже не та, какой была в феврале текущего года (в начале первой волны пандемии), — отметила премьер-министр.

По ее словам, тенденция с заболеваемостью сейчас не является положительной. Правительство будет следить за развитием этой ситуации и искать ответ о причинах такого возрождения вируса, чтобы лучше реагировать. И если на следующей неделе будет необходимым применить более жесткие меры, Бельгия их применит, подчеркнула чиновник.

По состоянию на вечер 15 июля в мире подтверждено 13 560 323 случая COVID-19, из которых 583 521 – летальный, а 7 913 764 человека излечились.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.