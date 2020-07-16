Жюри выбрало десять финалистов онлайн-конкурса детского рисунка «Экогерои начинают яркое лето».

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Всего участие в викторине приняли 90 детей из Николаева в возрасте от 4 до 6 лет.

Как рассказывают организаторы, целью мероприятия является привлечение внимания общества, в частности детей и их родителей, к имеющимся проблемам в сфере охраны окружающей среды, популяризация экологического образа жизни, формирование экологического сознания и экологической культуры.

Друзья, мы получили от ваших малышей 90 работ. Мы не ожидали такого большого количества участников. Спасибо вам за это! И с гордостью можем утверждать, что наши дети – самые талантливые! Среди огромного количества работ вместе с жюри выделили супердесятку финалистов. Они претендуют на главные призы от наших партнеров. Поэтому не огорчайтесь, если не выиграли, мы не оставим без внимания всех участников, которые подались на конкурс, - отмечают организаторы.

Кроме победителей, все участники получат поощрительные призы от партнера проекта компании Pepsico Ukraine.

В категории «Сортировка - правильное обращение с отходами, отходы - это ресурс» в финал вошли:

– Запорожченко Елизавета, 5 лет, с работой «Правила сортировки мусора». Слоган: «Сортировка мусора для сохранения окружающей среды».

– Сапожников Максим, 6 лет, с работой «Сделаем мир чище!». Слоган: «Сортировка мусора - обязанность каждого и шанс на жизнь в чистой среде».

–Тиора Роман, 6 лет, с работой «Чистый пляж – яркое лето». Слоган: «Даже животные могут стать экогероямы».

– Фищук Даша, 5 лет, с работой «Сортировка – путь к лучшей жизни». Комментарий: «Рисунок о необходимости сортировки отходов для улучшения дальнейшей жизни на планете».

– Чернятин Илья, 6 лет, с работой «Рокки сортирует отходы». Комментарий: «Щенок Рокки, герой щенячьего патруля, сортирует отходы в зеленом, желтом и синих баках».

В категории «Сохранение природы – ответственное потребление» в финал попали:

– Белокуров Дмитрий, 5 лет, с работой «Окружающая среда с загрязнением и без». Комментарий: «Сравнение состояния окружающей среды без загрязнения окружающей среды и с загрязнением».

– Бондарь Коля, 5 лет, с работой «За нас никто планету не спасет!». Слоган: «Спасем вместе планету Земля».

– Завтонова Мира, 6 лет, с работой «Поможем природе всей семьей!». Комментарий: «Семья собирает мусор на побережье, чтобы сделать окружающую среду чище».

– Коляда Диана, 5 лет, с работой «Защита нашего дома». Слоган: «Сохраним наш дом от вредного мусора. Ценим, что дает нам природа».

– Соловьева София, 6 лет, с работой «Мы за чистую окружающую среду на планете». Слоган: «НЕТ загрязненным рекам! НЕТ пожарам! НЕТ грязному воздуху!».

Напомним, что ранее Агентство развития Николаева дало старт летнему киносезону в Доме офицеров флота (бывшем Доме офицеров флота).