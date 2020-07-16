Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Украина готова к ослаблению карантина, но должна следить, что происходит в областях и районах.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

При этом он отметил, что на национальном уровне ослаблять карантин можно, но есть регионы, в которых меры должны быть усилены.

«Вчера смотрел статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно — они отвечают за половину всех случаев... Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровыми, чем в Киеве», — отметил Ярно Хабихт.

По его словам, на сегодня важно, чтобы в регионах не было роста зараженных COVID-19.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин в Украине больше, чем на месяц.