За период декоммунизации в Украине было демонтировано более 2500 памятников, в частности 1300 — Ленину.

Об этом рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Укринформ.

По его словам, за пять лет декоммунизации было демонтировано 51 тысяча объектов топонимики, в тысячи населенных пунктов, 26 районов, 75 учебных заведений, более 30 железнодорожных объектов и морских портов. По монументам, памятных знакам, то около 2,5 тысячи были демонтированы или убраны из публичного пространства. Из них более 1300 — это памятники Ленину.

«По современным исследованиям, речь идет об около 20 миллионах человек, которые были замучены, убиты тоталитарным коммунистическим режимом. Согласно всякие публичные символы, памятники, связанные с какими борцами за коммунизм — как Кирову, Петровскому, которые оба причастны к установлению коммунистической власти, к командованию отрядами, убивали местных жителей, которые были против советской власти, и соответственно отношение к распространению этой власти, ее последствий — как ГУЛАГ, Голодомор, сокрытие последствий Холокоста, депортация — это все на совести тех людей, которые были в партийной верхушке, КГБ... », - отметил Антон Дробович.

Ранее сообщалось, что во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.