Президент США Дональд Трамп анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в США в октябре 2020 года.

Об этом сообщает Fox News.

— Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре, — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп уточнил, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее», а затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше.

— В ноябре или в крайнем случае — в декабре, — предположил глава государства.

В то же время, представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго считает, что вакцинация американцев состоится уже до конца первого квартала 2021 года,сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для пожилых граждан — крупнейшей группы риска в условиях распространения коронавируса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может быть готова в срок от 4 до 8 недель.