Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства к апрелю 2021 года может одобрить миссию на Венеру для поиска жизни.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, управление может одобрить миссии DAVINCI+ и VERITAS. Они в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в 500 миллионов долларов

Отметим, что 14 сентября группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания) сообщила об обнаружении на Венере фосфина — газа, который может иметь биологическое происхождение.

Напомним, группа астрономов из Манчестерского университета в Великобритании нашла во Вселенной пять новых гигантских радиогалактик.