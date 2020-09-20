В Николаевской области по состоянию на утро 20 сентября выявлено 64 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
С начала эпидемии в Николаевской области зарегистрировано 2550 случаев COVID-19.
Статистика заболеваемости по районам:
Отмечается, что за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 2 человека, всего — 819. От последствий COVID-19 за сутки умерли 3 человека, всего — 63.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.
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В Николаевской области по состоянию на утро 20 сентября выявлено 64 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
С начала эпидемии в Николаевской области зарегистрировано 2550 случаев COVID-19.
Статистика заболеваемости по районам:
Отмечается, что за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 2 человека, всего — 819. От последствий COVID-19 за сутки умерли 3 человека, всего — 63.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.