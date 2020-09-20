В Николаевской области по состоянию на утро 20 сентября выявлено 64 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

С начала эпидемии в Николаевской области зарегистрировано 2550 случаев COVID-19.

Статистика заболеваемости по районам:

Николаев — 1600 человек (+39)

Первомайск — 66 человек (+5);

Южноукраинск — 179 человек;

Вознесенск — 127 человек (+6);

Очаков — 10 человек;

Арбузинский район — 15 человек;

Баштанский район — 43 человека;

Березанский район — 25 человек;

Братский район — 8 человек (+2);

Березнеговатский район — 2 человека;

Веселиновский район — 14 человек;

Витовский район — 68 человек;

Вознесенский район — 65 человек;

Врадиевский район — 68 человек;

Еланецкий район — 9 человек;

Доманевский район — 80 человек;

Казанковский район — 13 человек;

Кривоозерский район — 31 человек (+1);

Николаевский район — 21 человек (+7);

Новобугский район — 9 человек;

Новоодесский район — 55 человек;

Очаковский район — 16 человек;

Первомайский район — 21 человек (+3);

Снигиревский район — 5 человек (+1).

Отмечается, что за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 2 человека, всего — 819. От последствий COVID-19 за сутки умерли 3 человека, всего — 63.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.