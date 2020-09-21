В Николаеве по состоянию на 21 сентября уже 72 класса ушли на карантин. Наибольшее количество таких классов — в Академии детского творчества.

Об этом сообщают в управлении образования Николаевского горсовета.

По состоянию на 21 сентября в детских садах Николаева диагноз COVID-19 подтвердился у 10 сотрудников и 3 детей. Количество контактных лиц — 166 детей и 15 сотрудников. На самоизоляции находится шесть групп в четырех учреждениях дошкольного образования: № 65 — одна группа; № 77 — две группы; № 95 — две группы; № 134 — одна группа.

В школах города с подтвержденным диагнозом COVID-19 42 ученика и 29 сотрудников. Количество контактных лиц — 1948 (в т. ч. детей — 1810, сотрудников — 138).

На самоизоляцию дополнительно переведены 11 классов и 2 группы в трех школах (№ 22, 27, 53). Восстановили образовательный процесс после самоизоляции 5 классов в трех школах (№ 1, 40, 47).

Всего на самоизоляции по состоянию на 21 сентября находятся 72 класса, больше всего — в Академии детского творчества — 21 класс.

На дистанционном обучении находятся: по одному классу в школах №№ 1, 4, 18, 19, 20, 27, 35, 36, 46, 47, 52, 59, гимназиях № 4 и № 41, мниципальном коллегиуме и экономическом лицее № 2.

В школе № 42 на самоизоляции два класса, № 22 — пять классов и две группы, № 29 — пять классов, № 30 — один класс и 1 группа 11-А класса (девочки), № 45 — шесть классов, № 50 — четыре класса и одна группа,

№ 53 — семь классов, № 56 — пять классов, «Академия детского творчества» — 21 класс.

В Николаевском муниципальном академическом колледже с подтвержденным диагнозом COVID-19 — один учащийся, количество контактных лиц — 23 (в т. ч. студентов — 19 работников — 4), на самоизоляции одна группа.

Количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в профессионально-технических заведениях — 1 сотрудник, количество контактных лиц — 77 (в т. ч. студентов — 75, работников — 2). В профессиональном лицее строительства и сферы услуг на самоизоляции 5 групп.

Напомним, в Киеве пять школ закрыты на карантин из-за коронавируса. Случаи заражения обнаружены у учителей.

Отметим, что сначала эпидемии в Николаевской области зарегистрировано 2571 случаев коронавируса, 1617 из них — в Николаеве.