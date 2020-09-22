Руководитель автономной громады Мадрида Изабель Диас Аюсо обратилась в понедельник за помощью к армии для борьбы со вспышкой коронавируса в испанской столице и ее окрестностях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на испанские СМИ.

Ранее, как отмечается, местные власти решили частично заблокировать некоторые бедные районы, что вызвало протесты в выходные дни.

Диас Аюсо представила премьеру Испании Педро Санчесу сценарий, по которому военные следят за тем, чтобы ограничения в Мадриде соблюдались, а медицинские работники Вооруженных сил проводили тесты на антитела почти миллиону мадридцев.

Сообщается, что глава правительства Испании и президент автономной громады достигли согласия по координации действий между администрациями.

Как известно, в последние несколько недель власть испанской столицы столкнулась с двумя серьезными проблемами — проблемой с принуждением к соблюдению карантина для зараженных и их контактных лиц и невозможностью усиления первичной медицинской помощи из-за нехватки врачей и медсестер.

Просьба Диас Аюсо к Санчесу направлена на то, чтобы попытаться устранить эти два недостатка. Это не первый случай во время пандемии, когда власть обращается за помощью к военным.

Источники в испанском правительстве подтверждают свою готовность к тому, чтобы армия протянула руку помощи в отдельных районах столицы, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, они уверяют, что Санчес предложит Диас Аюсо все необходимые ей средства для осуществления ограничительных мероприятий, которые вступили в силу в понедельник.

Напомним, по состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 региона, в частности, Николаевская область.