23 сентября в Николаеве Центр публичной дипломатии проведет заключительный региональный семинар-практикум «Дезинформация как инструмент гибридной войны: особенности распространения и возможности противодействия» для представителей местной власти, общественности и СМИ.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
Николаевцы смогут узнать:
Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных мер безопасности. Николеавцев зовут в конференц-зал Вітальня Цегла 23 сентября, начало в 9:30.
В качестве спикеров выступят:
Семинар-практикум организован при содействии Госкомтелерадио Украины, Николаевского городского совета, в партнерстве с Образовательной платформой ЦЕГЛА и при финансовой поддержке Программы развития сотрудничества и продвижения демократии Министерства иностранных дел Литовской Республики.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
23 сентября в Николаеве Центр публичной дипломатии проведет заключительный региональный семинар-практикум «Дезинформация как инструмент гибридной войны: особенности распространения и возможности противодействия» для представителей местной власти, общественности и СМИ.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
Николаевцы смогут узнать:
Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных мер безопасности. Николеавцев зовут в конференц-зал Вітальня Цегла 23 сентября, начало в 9:30.
В качестве спикеров выступят:
Семинар-практикум организован при содействии Госкомтелерадио Украины, Николаевского городского совета, в партнерстве с Образовательной платформой ЦЕГЛА и при финансовой поддержке Программы развития сотрудничества и продвижения демократии Министерства иностранных дел Литовской Республики.