23 сентября в Николаеве Центр публичной дипломатии проведет заключительный региональный семинар-практикум «Дезинформация как инструмент гибридной войны: особенности распространения и возможности противодействия» для представителей местной власти, общественности и СМИ.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Николаевцы смогут узнать:

Кто подвергается воздействию дезинформации и пропаганды?

Как Литва противодействует российской информационной агрессии?

Каковы инструменты борьбы с гибридными угрозами?

В чем кроются причины первых поражений Украины на информационном фронте, и как достичь победы в информационной войне?

Как оценивать источники информации и проверять факты?

Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных мер безопасности. Николеавцев зовут в конференц-зал Вітальня Цегла 23 сентября, начало в 9:30.

В качестве спикеров выступят:

Николаевский городской голова Александр Сенкевич;

Вальдемарас Сарапинас, Посол Литовской Республики в Украине (в режиме видеосвязи);

Андрей Витренко, председатель Центра публичной дипломатии, вице-министр культуры Украины по вопросам евроинтеграции (2014-2016);

Игнас Калпокас, эксперт по вопросам информационной безопасности, доцент кафедры общественных коммуникаций Университета им. Витаутаса Великого и старший преподаватель кафедры международных отношений и развития Международного университета LCC (в режиме видеосвязи);

Виктория Громова, заместитель начальника управления по вопросам телевидения и радиовещания, европейской и евроатлантической интеграции Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины;

Валерий Дымов, руководитель Центра общественно-информационных технологий «Форум»;

Максим Кияк, эксперт Совета внешней политики «Украинская Призма», кандидат философских наук;

Дарья Глущенко, аналитик-спичрайтер, руководитель департамента коммуникаций в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Семинар-практикум организован при содействии Госкомтелерадио Украины, Николаевского городского совета, в партнерстве с Образовательной платформой ЦЕГЛА и при финансовой поддержке Программы развития сотрудничества и продвижения демократии Министерства иностранных дел Литовской Республики.