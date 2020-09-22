В понедельник, 21 сентября, на территории Черноморского национального университета имени Петра Могилы состоялся фестиваль «Энерго-Fest 2020». В мероприятии приняли участие 27 предприятий, которые занимаются энергосберегающими технологиями, энергосбережением и энергоаудитом.

Об этом пишет издание «АгроЮг», передает пресс-служба партии «Наш край».

В рамках мероприятия также начала работу очередная группа по энергоаудиту и энергоменеджмента по проекту «Норвегия-Украина. Профессиональная адаптация, интеграция в государственную систему», по которой будут учиться военнослужащие, члены АТО и члены их семей.

Анна Норд, директор Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ им. Петра Могилы отметила, что на курс набираются люди, которые будут учиться и в дальнейшем внедрять технологии энергоаудита в жизни ОТГ, ОСМД и на предприятия Николаевской области.

— Я думаю, что сегодня любое помещение, которое открывается, должно быть с энергетическим паспортом и без него нельзя даже тратить деньги ни на переоборудование, ни на ремонт, ни на строительство. И вообще, Украина идет к энергосберегающим технологиям. Это очень важно, потому что специалистов в этом сегменте практически нет. Поэтому те, кто пройдут курсы и будут потом в этом направлении работать, непременно найдут себе работу, потому что эта рыночная ниша только создается. В рамках этого фестиваля будем знакомить наших студентов, слушателей, представителей ОСМД города Николаева, ОТГ Николаевской области с теми энергосберегающими технологиями, которые возможны для применения непосредственно на их территориях и домах, — рассказала профессор Анна Норд.

На мероприятии присутствовал почетный гражданин Николаева, народный депутат Украины 4, 5, 6 созыва, экс-председатель Николаевской ОГА Николай Круглов, который подчеркнул, что в Украине давно принята национальная программа и стратегия устойчивого развития, но ни одна из этих стратегий не выполняется и ни один правительство никогда не говорит о том, каким образом решать все эти вопросы.

— У нас есть и принята национальная программа, есть и стратегия, но ни одна из этих стратегий не выполняется и ни одно правительство никогда не говорит о том, каким образом решать все эти вопросы. Тем не менее, остановить прогресс практически невозможно. Начиная с 2010 года в Николаевской области началось развитие новой энергетики: солнечные электростанции, ветровые электростанции, электростанции на реке Южный Буг. Все это дает нам возможность видеть новую энергетику. Мы видим, что к нам приходят и привлекаются инвесторы. И это говорит о том, что остановить прогресс практически невозможно, — выступил Николай Круглов.

Он привел пример инвестиций в энергетических проектах: солнечная электростанция в Одессе, на строительно-монтажные работы которой было привлечено 1 миллиард 400 миллионов гривен.

— Очень хорошо, что наконец в Николаеве происходит этот круглый стол, такое почтенное собрание. Мы видим людей, которые занимаются проектами «Теплый дом» в Николаеве, и это руководители ОСМД. А самое главное — здесь присутствуют студенты. Без специалистов, без людей, которые будут проводить и реализовывать эту политику, практически невозможно сдвинуть с места, — уверен Николай Круглов.

В рамках мероприятия был проведен круглый стол, в ходе которого были детально обсуждены все те перспективы и возможности, которые открываются перед ОТГ и ОСМД.

— Уже проходит избирательная кампания, все мы планируем свои программы и очень важно, чтобы сейчас каждый из нас понял, какие нужно ставить приоритеты. Приоритет энергоэффективных мероприятий — один из главных. На круглом столе мы говорили о возможности фонда энергоэффективности, об инновационных энергоэффективных мероприятиях, которые внедряются в Украине, об успешных практических кейсах, — отметила Татьяна Гвоздь, региональный координатор Программы развития ООН в Николаевской области.

Пресс-релиз