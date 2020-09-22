Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев коронавирусной инфекции за неделю — почти 2 млн больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделю тому назад.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчет ВОЗ.

«В период с 14 по 20 сентября зарегистрировано почти 2 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей и является наибольшим количеством зарегистрированных случаев за одну неделю с начала эпидемии», — говорится в публикации.

В то же время отмечается, что количество новых летальных случаев сокращается. На прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 764 человека, что на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

В ВОЗ сообщают, что прирост новых случаев заражения наблюдался почти во всех регионах мира, кроме Африки. В частности, в Европе и Америке количество больных COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно. На Америку, как и раньше, приходится половина всех зарегистрированных случаев заражения и смертей. В США и Бразилии, наиболее пострадавших от пандемии странах, за последнюю неделю умерли более 5 тыс. пациентов с COVID-19.

В европейском регионе количество заражений и летальных исходов за неделю выросло на 11% и 27% соответственно.

ППо состоянию на вечер 22 сентября в мире в целом зафиксировано 31536890 случаев коронавируса, из них — 970 340 человек умерли, 23152800 — выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 22 сентября в Николаевской области выявлено 72 новых случая COVID-19, 5 человек умерли.

В Украине с начала пандемии коронавирусная болезнь подтверждена у 181 237 человек. За сутки зарегистрировали 2884 новых случая COVID-19.