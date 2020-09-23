Только каждый пятый человек, заразившийся коронавирусом, не имеет никаких симптомов. Эта цифра ниже, чем некоторые предыдущие оценки того, сколько людей болели коронавирусом бессимптомно.

Об этом сообщает «РБК-Украина» co ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine.

Авторы исследования провели обзор 94 существующих исследований касательно коронавирусной болезни, в которых подтверждено, что участники были инфицированы вирусом, и их симптомы отслеживались с течением времени.

Участник считался бессимптомным, если у него был положительный результат на коронавирус, но никогда не проявлялись симптомы.

«Примерно 20% участников заразились коронавирусом, но у них не появилось никаких симптомов. В подгруппе семи исследований было обнаружено, что 31% пациентов не имеет симптомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее некоторые ученые оценивали число бессимптомных зараженных от 20 до 45% от их общего числа.

Ранее польская компания Biomed из Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса на основе плазмы крови лиц, излечившихся от COVID-19.