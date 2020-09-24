В заповедник «Тузловские лиманы» переселили двух редких пеликанов, которые жили в сезонном ресторане«Черноморка» на берегу Черного моря в селе Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области.



Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев.

Он рассказал, что птицы при координации менеджера и при сопровождении сотрудника ресторана доставлены уже в заповедник.

— Им здесь все непривычно, ведь они росли совсем в иных условиях, где их лишали возможности летать. А пеликан без парения под воздействием «термиков», без величавого полета – это не пеликан. Пеликаны, к сожалению, летать пока совсем не могут и вероятно их придется передерживать до весны, — заявил Иван Русев.

Он отметил, что этих птиц, вероятно, придется содержать в зимних вольерах. Для их пропитания до весны необходимо будет, как минимум, полтонны рыбы, для чего планируется привлечь спонсоров.

О паре пернатых, находящийся в ресторане, сообщила его посетительница – одесситка Анна Кравченко. Женщина рассказала, что птиц, занесенных в Красную книгу, используют для привлечения посетителей, превратив в своего рода «кошек» – с ними постоянно фотографируются взрослые и дети, гладят, кормят с рук и пр. При этом сотрудники ресторана не знали, что будет с птицами после окончания курортного сезона.

Иван Русев согласовал с руководством заповедника «Тузловские лиманы» переселение птиц и рассказал об идее их возврата в дикую природу лидеру общественной организации «Зеленый лист» Владиславу Балинскому.

— В НПП «Тузловские лиманы» дикие пеликаны обитают с апреля по октябрь и иногда даже до начала ноября, — уточнил Иван Русев.

Владислав Балинский обратился к менеджеру заведения, и в результате переговоров владельцы сети ресторанов «Черноморка» согласились передать пеликанов в нацпарк.

Для ознакомления с новым «местом жительства» редких птиц в «Тузловские лиманы» приезжала менеджер из Киева. После общения с руководителем нацпарка Ириной Выхристюк, менеджер, несмотря на привязанность к птицам, приняла решение о передаче их в заповедник.

Иван Русев отметил, что владельцы ресторана купили краснокнижных птиц у контрабандистов, ворующих птенцов из дикой природы, а содержание пеликанов в неволе – незаконно.

Эколог также обнародовал фотографии пеликанов в ресторане и в заповеднике.

Напомним, этой весной на Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго.

Напомним, этой весной в заповедник «Тузловские лиманы» переселили двух редких пеликанов, которые жили в сезонном ресторане«Черноморка» на берегу Черного моря в селе Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области.