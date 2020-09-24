На протестах в Беларуси после инавгурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали 259 человек. Задержания происходили в разных городах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыолкой на правозащитный центр «Вясна».

Ранее сообщалось о 135 задержанных. Отмечается, что задержания начались в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах. Во время протестов происходили стычки с полицией.

Напомним, вечером 23 сентября в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Днем 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.