На протестах в Беларуси после инавгурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали 259 человек. Задержания происходили в разных городах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссыолкой на правозащитный центр «Вясна».
Ранее сообщалось о 135 задержанных. Отмечается, что задержания начались в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах. Во время протестов происходили стычки с полицией.
Напомним, вечером 23 сентября в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.
Днем 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.
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На протестах в Беларуси после инавгурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали 259 человек. Задержания происходили в разных городах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссыолкой на правозащитный центр «Вясна».
Ранее сообщалось о 135 задержанных. Отмечается, что задержания начались в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах. Во время протестов происходили стычки с полицией.
Напомним, вечером 23 сентября в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.
Днем 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.