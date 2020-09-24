Об этом сообщил Криворожский железорудный комбинат.

Управление комбината отмечает, что оно «сделало все возможное» для того, чтобы шахтеры перестали бастовать. В частности, повысило размеры окладов всем работникам предприятия от 10% до 25% и подписало Меморандум о взаимопонимании.

Однако часть шахтеров все еще остается под землей и продолжает бастовать. Предприятие обратилось в милицию с просьбой вмешаться в ситуацию.

Согласно информации, «для минимизации убытков и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду» комбинат начнет подготовку к длительному простою. Более того, руководство предприятия планирует уволить часть работников.

Отметим, 2 сентября шахтеры шахты «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината отказались подниматься вверх после смены. Они объявили бессрочную акцию протеста, требуя повысить зарплату и вернуть льготы.

Еще в 2016 году список льготных категорий значительно сократился и часть работников горнодобывающих специальностей утратили право на ранний выход на пенсию и повышенный ее размер.

Также шахтеры требуют минимальную ежемесячную оплату своей работы в размере 1000 евро. Насколько обоснованным или целесообразным такое требование является в украинских реалиях, дискутировать трудно, однако учитывая объемы добычи и экспорта железной руды, такая зарплата не выглядит заоблачной.

Сейчас шахтеры все еще отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Сама администрация комбината готова к дальнейшему диалогу с бастующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.