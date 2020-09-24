Правительство Австрии объявило о намерениях открыть сезон горнолыжного отдыха. Однако курорты будут работать с учетом коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила, что на закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски, а пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.

— Апре-ски (дословно с французского «после лыж», вечеринки для лыжников, — прим.), как мы знаем его с прежних времен, больше не будет, — добавила Элизабет Кестингер.

По ее словам, танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками — это потенциальный источник инфекции.

Отметим, зимние виды спорта являются серьезным бизнесом в Австрии, где туризм прямо или косвенно составляет около 15% экономического производства.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.