Правительство Австрии объявило о намерениях открыть сезон горнолыжного отдыха. Однако курорты будут работать с учетом коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила, что на закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски, а пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.
— Апре-ски (дословно с французского «после лыж», вечеринки для лыжников, — прим.), как мы знаем его с прежних времен, больше не будет, — добавила Элизабет Кестингер.
По ее словам, танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками — это потенциальный источник инфекции.
Отметим, зимние виды спорта являются серьезным бизнесом в Австрии, где туризм прямо или косвенно составляет около 15% экономического производства.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.
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Правительство Австрии объявило о намерениях открыть сезон горнолыжного отдыха. Однако курорты будут работать с учетом коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила, что на закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски, а пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.
— Апре-ски (дословно с французского «после лыж», вечеринки для лыжников, — прим.), как мы знаем его с прежних времен, больше не будет, — добавила Элизабет Кестингер.
По ее словам, танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками — это потенциальный источник инфекции.
Отметим, зимние виды спорта являются серьезным бизнесом в Австрии, где туризм прямо или косвенно составляет около 15% экономического производства.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.