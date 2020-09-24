В частной застройке Корабельного района по улице Торговой, расположен котлован (около 4 гектар), происхождение которого не помнят даже старожилы. Не знают об этом и многие горожане. Многие годы этот котлован используется как мусорная яма: некоторые возчики мусора взяли себе за правило вывозить туда отходы различного происхождения.

Так появился очаг экологической катастрофы, сообщает «Мой город».

Член команды партии «Наш край» Олег Мудрак, имея опыт в данной теме говорит, что еще будучи депутатом городского совета, с жителями близлежащих улиц было проведено общее собрание, на котором единогласно была поддержана идея о планомерной засыпке этого места и проведения проектирования под размещение рекреационной зоны.

— Будучи депутатом городского совета, мы провели с жителями близлежащих улиц общее собрание, на котором единогласно была поддержана идея о планомерной засыпке этого места и проведения проектирования под размещение рекреационной зоны — парка «Андреевский». В том же году я подготовил проект решения на сессию и в декабре 2012 года департамент ЖКХ Николаевского горсовета получил разрешение на начало проектирования парка, а Корабельная администрация распорядилась свозить излишки грунта при строительных работах для отсыпки котлована. Закончилась моя каденция, а департамент ЖКХ так и не приступил к разработке организации парка. Как видно на фото, это место является очагом экологической катастрофы, здесь часто происходят самовозгорания и поджоги. Жители страдают от ядовитых газов, грязи и вони, а самое главное — никто из них не понимает, когда данная проблема будет наконец решена, — говорит Олег Мудрак.

Он добавил, что это место в скорости может стать новой культурной локацией, о которой давно мечтают местные жители.

— Находясь давно в этой теме, могу сказать, что половина документальных процедур уже пройдена и не нужно терять время, выдумывая велосипед. Для того, чтобы завершить этот длительный процесс и приступить к началу работ, мне необходимы полномочия и тогда на решение этого вопроса потребуется меньше времени. Это место в скорости может стать новой культурной локацией, о которой давно мечтают местные жители. По сей день я вхожу в инициативную группу по строительству нового храма «Святого духа» в начале ул. Торговой. Подобным проектом мы смогли бы соединить две культурные ценности — Андреевский парк и храм Святого духа хорошей дорогой с качественным асфальтовым покрытием и современным освещением для того, чтобы в Корабельном районе появился новый культурный магнит, — подчеркнул он.

Пресс-релиз