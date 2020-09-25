Ситуация с распространением коронавируса в Николаевской области является «достаточно серьезной». На сегодняшний день в области зарегистрировано 2812 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом вчера, 24 сентября, во время онлайн-бифинга заявил и. о. директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», главный государственный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

— Наиболее пораженными являются несколько территорий, но наиболее велика интенсивность эпидемического процесса в Николаеве. Поскольку сегодня, например, из 89-ти, которые были зарегистрированы как заболевшие по результатам ПЦР-диагностики 63 человека — жители Николаева, — отметил Владимир Клочко.

Он разъяснил, что обозначения регионов зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации, происходит не на областном уровне. Это решение принимает национальная комиссия ТЭБ и ЧС, которое зависит от показаний заболеваемости.

Владимир Клочко рассказал, что на данный момент в «оранжевой» зоне находится Вознесенск, к «желтому» уровню относятся Николаев, Южноукраинск, Баштанский, Вознесенский, Витовский, Казанковский районы. Именно они формируют эпидситуацию на территории Николаевской области.

Главный государственный санитарный врач Николаевской области пояснил, что в соответствии с приказом МЗ Украины № 2122, лицам, которые пошли на самоизоляцию и у которых в течение 14 дней не были обнаружены проявления коронавирусной инфекции, ПЦР-тестирование проходить не нужно.

— По поводу тех, у кого будут проявляться какие-то признаки заболевания, когда они находятся на самоизоляции, то они уже должны расцениваться как больные их семейными врачами и к ним есть определенные другие подходы согласно стандартам оказания медицинской помощи, — отметил Владимир Клочко.

Владимир Клочко подчеркнул, что только средства индивидуальной защиты и их правильное использование позволит остановить ухудшение ситуации заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Владимир Клочко призывает всех рационально относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Напомним, по состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.