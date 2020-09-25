Образовательные учреждения Николаевской области в случае выявления случаев COVID-19 среди персонала и учащихся действуют по специальному алгоритму. По состоянию на 24 сентября в школах области заболели 36 учеников и 45 работников, 92 класса отправлены на самоизоляцию, 2997 учеников и работников находятся на самоизоляции, четыре школы находятся на дистанционной форме обучения.

Об этом вчера, 24 сентября, во время онлайн-бифинга рассказала заместитель директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации — начальник управления дошкольного, общего среднего, коррекционного и внешкольного образования Наталья Сокульская, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

— Образовательный процесс в учреждениях образования области осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства № 641 от 22 июля 2020 года, постановления Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко № 50 от 22 августа 2020 года, письма Министерства образования и науки Украины по созданию безопасных условий организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году и в соответствии с решениями региональной комиссии ТЭБ и ЧС, — сообщила Наталья Сокульская.

По имеющейся информации, пока все учреждения области обеспечены средствами индивидуальной защиты во избежание распространения коронавирусной болезни.

С начала учебного года в области начали работу 477 учебных заведений, в которых получают образование 120 тысяч учеников. Открыто 620 первых классов, в которых обучается около 12 тысяч учащихся. Все ученики, которые нуждаются в подвозе к учебному заведению, подвозятся к школам с соблюдением противоэпидемических требований.

Решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации от 23 мая 2020 в связи с благоприятной эпидемической ситуацией на территории области разрешено посещение детьми учреждений дошкольного образования.

Сейчас в области восстановили функционирование 456 учреждений дошкольного образования, в которых воспитывается около 20 тысяч детей. Средняя наполняемость групп от 10 до 15 детей.

Наталья Сокульская сообщила, что по информации Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в учреждениях общего среднего образования по состоянию на 24 сентября 36 больных детей и 45 работников, 92 класса отправлены на самоизоляцию, 2997 учеников и работников находятся на самоизоляции и четыре школы находятся на дистанционной форме обучения.

Также по состоянию на 24 сентября в учреждениях дошкольного образования 5 больных детей, 14 работников, 15 групп отправлены на самоизоляцию, 320 детей и работников ушли на самоизоляцию.

Заместитель директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации рассказала, что в Николаевской области была создана рабочая группа по проверке учебных заведений на выполнение всех противоэпидемических мероприятий. По ее словам комиссия проверила часть таких заведений, в результате чего грубых нарушений не было выявлено.

Наталья Сокульская также поблагодарила всех работников образования и руководителям учреждений за проведенную работу. Она надеется, что в дальнейшем ситуация только улучшится.

Напомним, главный санврач области Владимир Клочко назвал ситуацию с распространением коронавируса в Николаевской области «достаточно серьезной». На сегодняшний день в области зарегистрировано 2812 подтвержденных случаев COVID-19.