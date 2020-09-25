Национальная полиция должна обратить внимание на сайты, которые за 200-300 гривен продают справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 сентября.

В частности, на брифинге Степанову задали вопрос – знает ли МОЗ о сайтах, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

Министр напомнил, что подделка документов – «это серьезное преступление и Национальная полиция должна обратить на это внимание».

— Если есть такие сайты, которые подделывают документы, потому что у нас на ресурсах Минздрава четко верифицированные лаборатории, которые могут проводить тест ПЦР, которые могут выдавать соответствующие справки... Я надеюсь, что наши коллеги из МВД и Национальной полиции обратят на это внимание, если есть такая информация, то очень быстро найти этих проходимцев, которые делают такие вещи, потому что это серьезно, это недопустимо в государстве, - сказал Максим Степанов.

Ранее Степанов призвал местные власти не проводить массовые мероприятия.