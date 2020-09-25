В работе мессенджера Telegram в пятницу, 25 сентября произошел массовый сбой в нескольких стран мира.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

Причина падения Telegram пока неизвестна. По состоянию на 14:10 мессенджер частично возобновил свою работу.

Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 6 июня.