В работе мессенджера Telegram в пятницу, 25 сентября произошел массовый сбой в нескольких стран мира.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).
Причина падения Telegram пока неизвестна. По состоянию на 14:10 мессенджер частично возобновил свою работу.
Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 6 июня.
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В работе мессенджера Telegram в пятницу, 25 сентября произошел массовый сбой в нескольких стран мира.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).
Причина падения Telegram пока неизвестна. По состоянию на 14:10 мессенджер частично возобновил свою работу.
Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 6 июня.