В течение последней недели КПВВ «Станица Луганская» в обоих направлениях пересекли 19 тысяч 663 человека. В то же время на Донецком направлении оккупанты продолжают блокировать пересечение линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» осуществляются ежедневно. За неделю в этом КПВВ на временно оккупированную территорию Украины проследовали 10889 человек, а на контролируемую территорию 8774 человек», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что российские вооруженные формирования продолжали блокирование движения людей через гуманитарные дорожные коридоры со временно оккупированным Донбассом. Так, напротив контрольного пункта «Новотроицкое» за неделю оккупанты разблокировали движение дважды. В этот период 166 граждан и 23 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 467 граждан и 61 транспортное средство проследовали на временно оккупированную территорию Украины.

Движение через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» было полностью заблокировано со стороны оккупантов.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» во временно оккупированный Донецк последовали 8 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для нужд гражданского населения международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы. Общий вес гуманитарного груза составил более 171 тонны.

Напомним, в городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля.