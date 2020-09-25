Сегодня, 25 сентября, представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране со следующей недели планируют ужесточить карантинные ограничения в «красных» и «желтых зонах». Это связано с резким ростом инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

— Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей, — заявил Войцех Андрусевич.

По его словам, сейчас в Минздраве продолжаются активные консультации с экспертами относительно дальнейшей стратегии борьбы с COVID-19. Он заметил, что она не будет заключаться в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19, в частности благодаря введению ограничений в отдельных поветах.

Также он добавил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.

Отметим, по состоянию на сегодня 19 поветов Польши находятся в «желтой зоне», а два — в «красной». В течение последних двух дней в стране зафиксировано рекордное суточное количество инфицированных COVID-19. В частности, 24 сентября было подтверждено 1136 случаев инфицирования коронавирусом, а 25 сентября — 1587.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал условие, при котором возможен повторный жесткий карантин.