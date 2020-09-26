Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые проверили соединения в крови пациентов с COVID-19 и обнаружили, что низкие значения белка CCL17 свидетельствуют о возможном сложном протекании болезни.

Ранний анализ сыворотки может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации.

— Если CCL17 ниже 100 пикограмм на миллилитр, мы просим их госпитализировать, но если больше 400, пациенты могут оставаться в отеле или в своем доме и отмечаться каждые три дня, – сказал ведущий исследователь Масая Сугияма.

По его словам, сейчас в Японии используют почти 500 систем для такого теста. Пациент получает результат примерно за 20 минут.

Японские ученые рассматривают варианты лицензирования и экспорта для зарубежных рынков.

— Очень важно уточнить, кто станет (потенциальным) смертельным случаем, а у кого не будет симптомов, — сказал Масая Сугияма.

Как сообщалось, в Николаевской области расходных материалов для проведения тестов на COVID-19 осталось меньше чем на 1,5 недели.