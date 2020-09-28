Несколько тысяч британцев вышли на акцию протеста в Трафальгарской площади в Лондоне против усиления карантина в стране.

Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что большинство протестующих были без защитных масок и высказывались против введения социальной дистанции между людьми, называя это ограничением собственных свобод.

Лондонская полиция предупредила протестующих, что многолюдные собрания и акции в нынешних условиях угрожают здоровью каждого человека и его родственников.

Также правоохранители добавили, что не потерпят актов насилия или враждебности к сотрудникам правоохранительных органов или другим гражданам.

Великобритания одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских государств.

В стране зафиксировано больше 435 000 случаев инфицирования коронавируса. Болезнь унесла жизни почти 42 тысяч британцев.

Напомним, в июле в Коблево предприниматели перекрыли трассу на Одессу с требованием смягчить карантинные правила.