Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве отметили, что 26-экспедиция является своего рода юбилейной, ведь в 2021 году будут отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции «Фарадей», которая теперь называется «Академик Вернадский».

— Учитывая пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов, — отметил директор центра Евгений Дикий.

Победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.

Напомним, 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.