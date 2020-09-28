Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о переносе миссии «Стрекоза» по запуску беспилотника на самый большой спутник Сатурна Титан на год из-за изменений в бюджете.

Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, запуск миссии на Титан состоится только в 2027 году, а беспилотник Dragonfly прибудет на борт космического корабля через восемь лет — в 2035 году.

В сообщении на сайте NASA отмечается, что решение о приостановлении миссии связано с «факторами, которые не касаются команды миссии «Стрекоза», в частности влиянием COVID-19 на бюджетирование космического сектора».

Когда дрон доберется до Титана — самого большого спутника Сатурна — он станет первым мультироторным транспортным средством, который совершит полет на другой планете. Подобно ему, первый вертолет под названием Ingenuity, достигнет Марса в феврале 2021 года и совершит полет на этой планете.

NASA сообщает, что «Стрекоза» будет лететь в атмосфере, которая в четыре раза плотнее земной, и осуществит перевозку всего научного оборудования в несколько локаций.

Ядерный беспилотник Dragonfly по прибытии на Титан совершит свою первую посадку на экваториальных дюновых полях Шангри-Ла, которые, по данным NASA, «похожи на линейные дюны в Намибии на юге Африки». Затем дрон несколько лет будет перемещаться по спутнику и исследовать новую среду.

Титан является вторым по величине спутником в нашей Солнечной системе. Его расстояние от Солнца в десять раз больше дистанции до звезды от нашей планеты. Ученые считают его интересным объектом для исследования, поскольку в основе его атмосферы, как и земной, лежит азот, а погодные процессы на Титане скомбинировали сложные органические вещества, энергию и воду, подобные тем, которые, возможно, привели к появлению жизни на Земле миллиарды лет тому назад.

Лори Глейз, директор Отдела планетных наук в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, сказала, что «Стрекоза» значительно улучшит понимание богатого органического мира спутника, даст больше информации ученым, которые хотят получить больше знаний о компонентах, благодаря которым зародилась жизнь на нашей планете.

Миссия Dragonfly — четвертая в рамках программы NASA New Frontier, которая охватывает также миссию New Horizons на Плутон и пояс Койпера, миссию Juno на Юпитер, а также OSIRIS-REx на астероид Бенну.

Ранее NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.