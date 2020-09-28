В Николаевском следственном изоляторе за деньги, полученные от услуги «платная камера» отремонтировали одиночную камеру.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

За поступившие в специальный фонд учреждения от использования услуги «платная камера» отремонтирована еще одна маломестная камера. Стоимость работ и материалов составили 8 тысяч 499 гривен, с учетом гуманитарной помощи.

В планах учреждения предусмотрено проведение ремонта в следующих камерах, за средства, которые в дальнейшем будут поступать за пользование услугой «платная камера».

В ведомстве добавили, что всего за использование платной камеры в Николаевском СИЗО с 1 августа получено больше 14,5 тысячи гривен.

Напомним, с 1 августа в Николаеве заработали платные камеры в СИЗО. Сутки стоят 452 гривны, неделя – 1 540 гривен, месяц — 3 666 гривен.