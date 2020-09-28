Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Следствие считает, что Яна Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко заложили взрывное устройство под его машину.

Все обвиняемые заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении.

Более того, защита Андрея Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Дело рассматривается судом присяжных.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.