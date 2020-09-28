В Николаеве с 15 сентября на водителей и пассажиров общественного транспорта патрульные составили 111 административных материалов за несоблюдение карантина в условиях пандемии коронавируса.

Об этом речь шла в ходе совещания по поводу соблюдения правил карантина во время пассажирских перевлзок, которое состоялось в мэрии, передает пресс-служба горсовета

Вице-мэр Юрий Андриенко отметил, что до сих пор фиксируются факты грубого нарушения санитарно-эпидемических правил и норм. В частности, речь идет о неиспользовании защитных масок в общественном транспорте, а также переполненных автобусах и маршрутках.

— Мы понимаем сложности, с которыми сегодня сталкиваются предприятия-перевозчики, однако санитарно-эпидемические правила и нормы должны выполняться, — сказал он.

Начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила сообщил, что патрульная полиция проводит профилактические мероприятия, недавно их проведение активизировали после обращения городского головы.

— С 15 сентября по настоящее время составлено 111 административных материалов на водителей и пассажиров общественного транспорта, — сказал Виталий Данила.

В ходе совещания было принято решение инициировать перед руководителями высших и специальных учебных учреждений перенос начала учебного процесса на 10:00 — 10:30, чтобы избежать чрезмерного скопления людей во время утренних рабочих перевозок и перегрузки пассажирского транспорта. Такое предложение также будет вынесено на рассмотрение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также в ходе обсуждения было принято решение, что патрульная полиция и управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций проведут совместную проверку соблюдения карантина в общественном транспорте, в томе числе со стороны пассажиров.