Японское агентство аэрокосмических исследований намерено к 2035 году построить на Луне завод, который будет заниматься производством водородного топлива.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что предприятие будет располагаться в районе Южного полюса спутника Земли. Там предположительно находятся залежи льда, из которого будут получать питьевую воду, кислород и водород. Последний, считают ученые, можно применять в качестве топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией.

— Создание подобного завода дало бы возможность значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Кроме того, успешная реализация проекта поможет ускорить темпы освоения Луны и космоса, — считают в Агентстве.

Кроме того, Япония планирует сотрудничать с США в строительстве орбитальной космической станции Gateway. Страны, также, будут обмениваться информацией об исследовании Луны и вместе разрабатывать аппараты для ее изучения и освоения.

Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.