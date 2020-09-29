В связи с резким увеличением количества инфицированных коронавирусом в течение последних нескольких дней правительство Польши решило ввести очередные ограничения и новую стратегию действий в отношении лиц, у которых диагностирован COVID-19.
Об этом сказал во вторник министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и главный санитарный инспектор Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.
В частности, ограничение касается массовых собраний. В так называемых «зеленых» зонах количество участников массовых мероприятий и свадебных церемоний будет уменьшено со 150 до 100, в «желтых» зонах — со 100 до 75, а в «красных» — с 75 до 50.
В «красных» зонах вводится запрет на функционирование ресторанов и пабов после 22 часов. В «желтых» зонах также вводится обязательное ношение масок на улице.
По словам министра Адама Недзельского, на сегодня в Польше есть более 8 тыс. койко-мест для инфицированных COVID-19, из которых занятыми являются около 2300. Он сообщил, что за последнюю неделю количество этих коек увеличено на 1200. В госпиталях есть 800 мест, предназначенных для тяжелобольных, оборудованных аппаратами ИВЛ. Из них заняты — 141 койка.
В Польше со следующей недели вводится новый алгоритм действий в отношении лиц, инфицированных COVID-19. В частности, после подтверждения инфицирования COVID-19 лицо обращается к своему семейному врачу, который должен оценить состояние здоровья пациента. Если лицо, у которого диагностирован COVID-19, легко переносит болезнь, то врач самостоятельно может принять решение об изоляции пациента в домашних условиях, то есть решение об изоляции пациента сможет принять не только врач инфекционной больницы.
За последние сутки в Польше подтверждено инфицирование 1326 человек, 30 человек умерли. Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии коронавируса возросло до 89,9 тысячи человек, более 2,4 тысячи человек умерли. По состоянию на сегодня в Польше вылечились уже более 68,5 тысячи человек, инфицированных COVID-19.
В Польше по состоянию на сегодня есть 19 «желтых» зон и «две» красные.
Напомним, Великобритания ввела шестимесячные ограничения на вторую волну COVID-19.
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В связи с резким увеличением количества инфицированных коронавирусом в течение последних нескольких дней правительство Польши решило ввести очередные ограничения и новую стратегию действий в отношении лиц, у которых диагностирован COVID-19.
Об этом сказал во вторник министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и главный санитарный инспектор Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.
В частности, ограничение касается массовых собраний. В так называемых «зеленых» зонах количество участников массовых мероприятий и свадебных церемоний будет уменьшено со 150 до 100, в «желтых» зонах — со 100 до 75, а в «красных» — с 75 до 50.
В «красных» зонах вводится запрет на функционирование ресторанов и пабов после 22 часов. В «желтых» зонах также вводится обязательное ношение масок на улице.
По словам министра Адама Недзельского, на сегодня в Польше есть более 8 тыс. койко-мест для инфицированных COVID-19, из которых занятыми являются около 2300. Он сообщил, что за последнюю неделю количество этих коек увеличено на 1200. В госпиталях есть 800 мест, предназначенных для тяжелобольных, оборудованных аппаратами ИВЛ. Из них заняты — 141 койка.
В Польше со следующей недели вводится новый алгоритм действий в отношении лиц, инфицированных COVID-19. В частности, после подтверждения инфицирования COVID-19 лицо обращается к своему семейному врачу, который должен оценить состояние здоровья пациента. Если лицо, у которого диагностирован COVID-19, легко переносит болезнь, то врач самостоятельно может принять решение об изоляции пациента в домашних условиях, то есть решение об изоляции пациента сможет принять не только врач инфекционной больницы.
За последние сутки в Польше подтверждено инфицирование 1326 человек, 30 человек умерли. Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии коронавируса возросло до 89,9 тысячи человек, более 2,4 тысячи человек умерли. По состоянию на сегодня в Польше вылечились уже более 68,5 тысячи человек, инфицированных COVID-19.
В Польше по состоянию на сегодня есть 19 «желтых» зон и «две» красные.
Напомним, Великобритания ввела шестимесячные ограничения на вторую волну COVID-19.