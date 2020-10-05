В понедельник, 5 октября, на акцию протеста против власти Александра Лукашенко в Минске вышли пенсионеры.

Об этом сообщает TUT.by.

Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту, затем они направились к зданиям МВД и КГБ.

Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа».

После этого протестующие пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади, а затем пошли к площади Победы.

Далее по дороге к площади Якуба Коласа пенсионеры прошли к МГЛУ — чтобы поддержать студентов.

Там они скандировали лозунги «Студенты — наша гордость!» и «Бабушки за вас!».

У площади Якуба Колоса они положили цветы к памятнику писателя и начали расходиться.

Напомним, в Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.