Из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких по состоянию на утро 5 октября для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, пишет Укринформ.

— На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые задействованы при лечении COVID-19, - 372 из имеющихся почти 4 тысяч... Если мы говорим о лечении COVID-19, мы обеспечены на сегодня аппаратами ИВЛ, — сказал Максим Степанов.

Он напомнил, что средства на закупку таких аппаратов были выделены в мае, тогда были запущены соответствующие процедуры.

Сейчас, по словам министра, оборудование, которое закупается, будет поставляться в том числе в опорные больницы, приемные отделения, отделения экстренной медпомощи.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели 3 771 человек.