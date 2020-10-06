Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам министра, Минздрав будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости от эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. Сейчас этот показатель на уровне 45%.

— Для нас основным показателем является способность медицинской системы оказывать помощь больным. Общее количество коек, которые сегодня отведены на лечение, составляет около 37 тыпо стране. И в больницах сегодня с COVID-19 или с подозрением на него утром 16 645 человек . Понятно, что если и дальше будет увеличиваться такими темпами (количество госпитализированы, — прим.), а за прошедшую неделю это плюс 2,5 тысячи человек, которые одновременно находятся в больницах, и мы выйдем на более чем 60% (заполненности коек, — прим.), то мы будем предлагать бездействовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны, — сказал Максим Степанов.

При этом Степанов отметил, что усиленный карантин не будет таким, как весной.

— Когда мы говорим о более жесткие ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что локдаун надо делать, но в то же время введение ограничений, которые разорвут цепь передачи болезни, это может быть, — добавил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких по состоянию на утро 5 октября для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части.