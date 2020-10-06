Сегодня, 6 октября, во время онлайн-брифинга главный специалист отдела оказания лечебно-профилактической помощи населению управления здравоохранения ОГА Галина Федоренко рассказала об эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Галина Федоренко сообщила, что по состоянию на 06 октября в Николаевской области зарегистрировано 4145 подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки — 222 положительных результата, из них 177 у жителей города Николаева.

По ее словам эти показатели растут каждый день из-за того, что жители Николаевской области не соблюдают карантинные требования, то есть не носят маски в людных местах, не придерживаются социальной дистанции и личной гигиены.

«Распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, от 10.09.2020 № 83, определено 10 учреждений здравоохранения Николаевской области для лечения пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 или с подозрением на COVID-19 в количестве 892 кровати», — напомнила Галина Федоренко.

Кроме того, она отметила, что в учреждениях здравоохранения области зарезервировано дополнительно на случай роста заболеваемости COVID-19 еще 30% коечного фонда для лечения больных COVID-19 и с подозрением на COVID-19.

Главный специалист отдела оказания лечебно-профилактической помощи населению сообщила о том, что всего с начала осложнения эпидситуации в учреждения здравоохранения Николаевской области за медицинской помощью обратилось 6962 человека с подозрением на COVID- 19. За весь период госпитализированы 1280 человека, 5682 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Галина Федоренко сообщила, что 28936 человек прошли лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и у 4145 человек подтвержден положительный результат заболевания COVID-19.

В том числе положительных у лиц с подозрением на COVID-19 — 2186, с пневмониями и ОРВИ различных этиологий — 603, из контактных лиц — 616, лиц, направлено на плановую госпитализацию — 78 лиц, обследовано по собственному желанию с профилактической целью или для снятия с самоизоляции — 662.

Она рассказала, что за минувшие сутки в УЗ обратилось 229 человек с подозрением на COVID-19, из которых 18 госпитализированы в учреждения здравоохранения, а 211 лицам назначено амбулаторное лечение.

Галина Федорова отметила, что по состоянию на 6 октября у 240 медицинских работников подтверждено COVID-19, выздоровели — 135.

Она отметила, что в Николаевской области обеспечение оборудованием больниц составляет 86%, средствами индивидуальной защиты область обеспечена почти на 70%, в то время, когда по Украине на 69%, и обеспечение медицинским персоналом в области составляет почти 78%.

В конце брифинга Галина Федорова обратила внимание на то, что от добросовестности каждого человека зависит ситуация по распространению коронавирусной болезни.

«Надо ответственно относиться к карантину для защиты себя и окружающих, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать личную гигиену, придерживаться социальной дистанции и избегать мест массового скопления людей. При повышении температуры и проявлениях симптомов острой респираторной болезни немедленно обращаться по телефону к семейному врачу. Помните, что Ваше здоровье прежде всего в ваших руках, берегите себя и будьте здоровы», — подчеркнула она.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосдаминистрации