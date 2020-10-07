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Избирателей Чернигова пытаются подкупить электролампочками с логотипом партии «За майбутнє» и имени кандидата.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который передал информацию о подкупе Национальной полиции, передает Громадське.
По их данным, дом одного из жителей микрорайона Градецкий города Чернигова посетили кандидат в депутаты Черниговского горсовета и его помощник и предлагали избирателям принять участие в программе энергосбережения, за что получить бесплатно электролампочки.
На лампочках размещен логотип политической партии «За майбутнє», указано имя и фото кандидата Валерии Маковой и надпись: «Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова «За майбутнє» Чернигова!».
По словам главы КИУ Алексея Кошеля, технологию «лампочка в обмен на голос» используют в Черниговской области не впервые. В частности, наблюдатели фиксировали такое нарушение в 2016 году в округе №206.
Избирателей Чернигова пытаются подкупить электролампочками с логотипом партии «За майбутнє» и имени кандидата.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который передал информацию о подкупе Национальной полиции, передает Громадське.
По их данным, дом одного из жителей микрорайона Градецкий города Чернигова посетили кандидат в депутаты Черниговского горсовета и его помощник и предлагали избирателям принять участие в программе энергосбережения, за что получить бесплатно электролампочки.
На лампочках размещен логотип политической партии «За майбутнє», указано имя и фото кандидата Валерии Маковой и надпись: «Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова «За майбутнє» Чернигова!».
По словам главы КИУ Алексея Кошеля, технологию «лампочка в обмен на голос» используют в Черниговской области не впервые. В частности, наблюдатели фиксировали такое нарушение в 2016 году в округе №206.