У крымчан оккупанты начали отбирать частные скважины — так хотят решить проблему водоснабжения поселка Голубой Залив, который входит в городской округ Ялты.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого «депутата» местного городского совета Юрия Ломенко.

В конце сентября оккупанты передали городу пять скважин, которые находились в частной собственности. По словам Юрия Ломенко, в дальнейшем их передадут в «республиканскую» собственность.

Он также отмети, что по скважинам уже провели ряд анализов на качество. Установлено, что после обеззараживания воду можно использовать. Планируется, что из этих скважин будет проведен новый водопровод.

Ранее сообщалось, что оккупационная власть в Крыму решила выкупать колодцы и скважины в обезвоженных селах. Если люди не будут соглашаться, могут угрожать «прокуратурой».

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.