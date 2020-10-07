Департамент образования и науки КГГА с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины рекомендовал школам Киева начать осенние каникулы 21 октября для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий в период проведения местных выборов.

По информации Департамента, за парты школьники вернутся за неделю — 28 октября, сообщает пресс-служба КГГА.

Также отмечается, что на текущий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 до 40 млн грн. Уже почти на 32 млн грн закуплены дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки во время образовательного процесса, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Из-за COVID-19 среди школьников на дистанционное обучение переведено 275 классов в 116 школах. Всего в Киеве коронавирусом заразились 365 учеников и 205 педагогов.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.