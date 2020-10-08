Сенат Берлина решил усилить ограничительные меры, чтобы предупредить дальнейшее стремительное распространение COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Начиная с субботы, 10 октября, и предварительно до 31 октября запрещается работа ресторанов/баров и торговых точек в ночное время — с 23:00 до 6:00. Исключение сделано для ночных аптек, а также АЗС, которым не разрешаться продавать алкоголь ночью.

Ограничения коснутся сферы контактов в ночное время: собираться, даже на открытом воздухе, можно будет только пяти лицам или людям из двух домохозяйств.

Власти Берлина рассматривают частные празднования и вечеринки как основной путь распространения инфекции. Потому было принято решение ограничить количество участников частных вечеринок и встреч: в закрытых помещениях максимум 10 человек.

Размер штрафа за нарушение правил увеличен и будет составлять 5000 евро.

В немецкой столице накануне было зафиксировано рекордное до настоящего времени число новых заражений — 2 404. До этого максимум был зафиксирован 11 апреля, тогда было 1 833. Первые жесткие ограничения контактов в Берлине были применены 23 марта, разрешалось или общение членам одного домохозяйства или двум людям, если они живут по одному.

По данным Института Роберта Коха, всего в Германии за последние сутки было зафиксировано 2 828 новых инфицированных, общее число с начала пандемии составило 306 086, из которых выздоровели 267 700 человек. Умерли 9 572, в том числе за последние сутки — 16.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.